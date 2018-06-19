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Herkesin gözü önünde ölüme atladı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.06.2018 22:46 | Son Güncelleme

Hindistan'da kaydedilen görüntülerde tren istasyonuna inen bir adam, hızla gelen trenin önüne atlayarak intihar etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşandı. Tren istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir adam hızla gelen trenin önüne atlayarak intihar etti. Dehşet anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan tren istasyonu Mumbai intihar

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