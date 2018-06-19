Herkesin gözü önünde ölüme atladı

Olay, Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşandı. Tren istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir adam hızla gelen trenin önüne atlayarak intihar etti. Dehşet anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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