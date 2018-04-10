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Herkesin gözü önünde polise saldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Şüpheli adam, polisin karşısına çıkıp gardını alınca ortaya anlamsız görüntüler çıktı.

Şüpheli adam, polisin karşısına çıkıp gardını alınca ortaya anlamsız görüntüler çıkıyor. Polisi adeta tuş ettikten sonra ekipler tarafından gözaltına alınan adamın görüntüleri amatör kameraya böyle yansıdı. Avustralya'daki olay sosyal medyadan da paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
polis sosyal medya Avustralya

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