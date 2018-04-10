Herkesin gözü önünde polise saldırdı

Şüpheli adam, polisin karşısına çıkıp gardını alınca ortaya anlamsız görüntüler çıkıyor. Polisi adeta tuş ettikten sonra ekipler tarafından gözaltına alınan adamın görüntüleri amatör kameraya böyle yansıdı. Avustralya'daki olay sosyal medyadan da paylaşıldı.