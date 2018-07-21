Hesapsız taklanın sonu kötü geldi.

Merdivenin yüksekliğinden yararlanarak ters takla atmak isteyen çocuk neye uğradığını şaşırdı. Bir anda arkasına gelen kızın üzerine ters takla atarken çarpan çocuk, ciddi kazaya neden oluyor. İşte sosyal medyada yayılan ilginç görüntü.



PARTNER Günde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye