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Hiç bıkmadan her gün peşinden koşuyor

İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2018 19:09 | Son Güncelleme

Bu kaplumbağa her gün çim biçme makinesinin peşinden böyle koşuyor.

İstanbul'daki İsveç Konsolosluğu bahçesinde her gün kendince çimleri biçen kablosuz çim biçme makinesine aşık olan bir kaplumbağa her gün makinenin peşinden bir oraya bir buraya koşuyormuş.

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Anahtar Kelimeler:
kaplumbağa çim biçme makinesi İsveç Konsolosluğu istanbul

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