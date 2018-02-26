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Hindistan'da fil adama saldırdı! İşte o anlar...

İLGİNÇ HABERLER  | 26.02.2018 15:26 | Son Güncelleme

Hindistan’da filin saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti.

Fil, dişleri ve hortumuyla saldırdığı şahsı ağır şekilde yaraladı. Çevredeki insanların adamı kurtarma çabalarındansa sonuç çıkmadı. Ağır yaralı adam hastanede hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
fil Hindistan

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