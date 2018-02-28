Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Hindistan'ın Mumbai kentinde babasının dükkanı önünde dolaşan 2 yaşındaki çocuk, oradan geçen bir kişi trafından kaçırıldı. Babasının hemen yakınında yaşanan olayda iki yaşındaki küçük çocuk, yoldan geçmekte olan şahıs tarafından alınıp götürüldü.
Verilen bilgilere göre Shireen Fatima adlı küçük kızını bir süre göremeyen baba, kızının kayıp olduğunu fark etti. Kısa süre sonra polis ekiplerine haber veren babanın girişimleri sonrasında araştırma yapan polisler, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik arama çalışmasından sonra 28 yaşındaki Sandeep Parab adlı adam yakalandı ve tutuklandı. Yapılan incelemelerde küçük kızın herhangi bir şekilde zarar görmediği rapor edilirken, adamın neden kaçırdığı hakkında herhangi bir bilgi bulunamadı. Olaya ait bu görüntülerse büyük yankı uyandırdı.
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