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Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.02.2018 10:15 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntü kan dondurdu. Babasının dükkanı etrafında dolaşan küçük çocuk bir anda ortadan kayboldu. Gerçek sonradan anlaşıldı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde babasının dükkanı önünde dolaşan 2 yaşındaki çocuk, oradan geçen bir kişi trafından kaçırıldı. Babasının hemen yakınında yaşanan olayda iki yaşındaki küçük çocuk, yoldan geçmekte olan şahıs tarafından alınıp götürüldü.

Verilen bilgilere göre Shireen Fatima adlı küçük kızını bir süre göremeyen baba, kızının kayıp olduğunu fark etti. Kısa süre sonra polis ekiplerine haber veren babanın girişimleri sonrasında araştırma yapan polisler, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik arama çalışmasından sonra 28 yaşındaki Sandeep Parab adlı adam yakalandı ve tutuklandı. Yapılan incelemelerde küçük kızın herhangi bir şekilde zarar görmediği rapor edilirken, adamın neden kaçırdığı hakkında herhangi bir bilgi bulunamadı. Olaya ait bu görüntülerse büyük yankı uyandırdı.

cocuk-kapak

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Hindistan kaçırılma Çocuk

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
işte akp zihniyeti.
orası akp nin mıntıkası değil ama bak onlarda chp nin karşı çıktığı kamera sistemine geçmişler. " Kamera koymayın insanlarımı izleyeceksiniz, özgürlüğe aykırı" diye böğürüyordunuz bir aralar...
Hindistan'ı AKP yönetiyor
@onlychp ulan o kadar akp düşmanıyımdır ama bu yorumuna eksi verdim pes artık.
Manyağa bak, sanki kendi çocuğu gibi güzelce kucakladı gitti. Geri zekalı, adamı öyle enselerler. Şu kameralar da iyi ki var.
HERŞEY AN MESLESİ ONUN İÇİN GÖZDEN AYIRMAMAK LAZIM
onlychp Hacı küfür yemek hoşuna mı gidiyor.Ya da MAL mısın sen.HİNDİSTANDA diyor oğlum HİNDİSTANDA..
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