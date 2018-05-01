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Hindistan’da insanlık dışı olay!

İLGİNÇ HABERLER  | 01.05.2018 07:57 | Son Güncelleme

Hindistan'da sekiz erkeğin bir kız çocuğunu güpegündüz taciz ettiği anlar ülke gündemini sarstı.

Kuzeydoğu Hindistan’da yaşları 18, 16 ve 14 arasında değişen 8 genç erkek, bir kız çocuğunu taciz etti. Gündüz vakti gerçekleşen insanlık dışı olayda kızın çığlıkları ve çabası ne yazık ki hiçbir işe yaramadı.

Biri videoyu çeken kişi olmak üzere 8 genç erkek henüz onlu yaşlarında olduğu anlaşılan kız çocuğunu yerlerde sürükleyerek üstündeki giysileri yırttı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatan polis 8 erkekten 6’sını tutukladı.

Cep telefonuyla görüntüleri kaydeden kişinin kimliği belirsiz. O ve saldırganlardan biri halen aranıyor.

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Hindistan taciz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
türk ler gibi cahil insanları
şakmı kan buu allah sizi yok ettsin hepsinii hadım edin
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