Hindistan’da insanlık dışı olay!

Kuzeydoğu Hindistan’da yaşları 18, 16 ve 14 arasında değişen 8 genç erkek, bir kız çocuğunu taciz etti. Gündüz vakti gerçekleşen insanlık dışı olayda kızın çığlıkları ve çabası ne yazık ki hiçbir işe yaramadı.
Biri videoyu çeken kişi olmak üzere 8 genç erkek henüz onlu yaşlarında olduğu anlaşılan kız çocuğunu yerlerde sürükleyerek üstündeki giysileri yırttı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatan polis 8 erkekten 6’sını tutukladı.
Cep telefonuyla görüntüleri kaydeden kişinin kimliği belirsiz. O ve saldırganlardan biri halen aranıyor.
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