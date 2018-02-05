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Hindistan’da korkunç kaza

İLGİNÇ HABERLER | 05.02.2018 16:28 | Son Güncelleme

Hindistan’da üst geçi kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen adam, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hindistan’da gece vakti otoyolda yaşanan korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Üst geçidi kullanmak yerine, yasak olduğu halde bariyerleri aşarak yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye uçan şahıs, olay yerinde can verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kaza

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