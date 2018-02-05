Hindistan’da korkunç kaza

Hindistan’da gece vakti otoyolda yaşanan korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Üst geçidi kullanmak yerine, yasak olduğu halde bariyerleri aşarak yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye uçan şahıs, olay yerinde can verdi.
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