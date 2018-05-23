Hindistan'da sıradan bir gün

Hindistan'da bulunan Mumbai kentinde çekilen bir görüntü sosyal medyada gündeme geldi. Thane Tren İstasyonu'nda bulunan kalabalığı gösteren görüntü, ülkedeki toplu taşıma sistemini ve nüfus yoğunluğunu fark ettiriyor.
Sık sık tren kazalarıyla da gündeme gelen Hindistan'da bu olaylara sıradan gözüyle bakılıyor. Mumbai demiryollarında her yıl binlerce insan hayatını kaybediyor. Perona düşen, trenin elektrik hattına kapılan, kapılardan düşen ve daha onlarca sebepten dolayı çok sayıda insan hayatını kaybediyor.
İşte bu sosyal medyada yayılan görüntü de Hindistan'da sıradan bir günün görüntüsü.
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