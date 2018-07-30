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Hindistan’da tribün çöktü: 5’i ağır 17 yaralı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2018 07:36 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Racastan eyaletinde düzenlenen bir gösteride tribünün çökmesi sonucu 17 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

Hindistan’ın Racastan eyaletinin Sri Ganganagar kentinde düzenlenen tarım fuarı kapsamında düzenlenen traktör gösterisinde tribün çöktü. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamaya göre olayda 5‘i ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Öte yandan yerel basın kaynakları, hükümetin bilgisini yalanlayarak olayda en az 50 kişinin yaralandığını ve enkaz altında kalan birçok kişinin de kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan tribün çökme traktör

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