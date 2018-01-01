Hindistan'da dehşet! Kadın sürücü motordan fırladı

Hindistan’da kontrolden çıkan aşırı süratli otomobil dehşet saçtı. Bir motosiklete çarpan araç, kadın sürücüyü metrelerce öteye fırlattı. Ters dönen otomobil başka bir araca çarparak durabildi. Feci kazada kadın motosiklet sürücüsü öldü, otomobil sürücüsü ise yaralandı.