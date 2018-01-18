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Hipodromda inanılmaz geri dönüş! Spiker kendinden geçti

İLGİNÇ HABERLER | 18.01.2018 20:39 | Son Güncelleme 8 saat önce

Japonya'da bir at yarışında son sıralardan gelerek yarışı kazanan at, Japon spikeri kendinden geçirdi. Nefes kesen anlar kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Spiker Japonya hipodrom At yarışı

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