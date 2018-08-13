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Hırsız karınca elmas çalarken yakalandı!

İLGİNÇ HABERLER  | 13.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

Hindistan'da kendi boyutundan büyük bir elması ağzına alıp sürükleyen karıncanın görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Hindistan'da kayda alınan bir görüntüde bulduğu elması sürükleyen karınca hayrete düşürdü. Elmas parçası kendisinden büyük olmasına rağmen, karınca ısrarla sürüklemeye devam etti. Masanın üstünde herhangi bir engelin olmayışı da karıncanın işine yaradı.

Paylaşım rekoru kıran görüntü, kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
elmas Karınca Hindistan

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