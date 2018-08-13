Hırsız karınca elmas çalarken yakalandı!

Hindistan'da kayda alınan bir görüntüde bulduğu elması sürükleyen karınca hayrete düşürdü. Elmas parçası kendisinden büyük olmasına rağmen, karınca ısrarla sürüklemeye devam etti. Masanın üstünde herhangi bir engelin olmayışı da karıncanın işine yaradı.

Paylaşım rekoru kıran görüntü, kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

