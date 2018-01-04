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Hırsızın acı sonu! İki araç birden çarptı

İLGİNÇ HABERLER | 04.01.2018 16:41 | Son Güncelleme 27 dakika önce

Çin'de bir hırsız, motoru çaldıktan saniyeler sonra ilk önce kamyona sonra da bir araca çarptı. Hırsızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsız çin Kaza

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