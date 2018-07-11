Hırvat itfaiyeciler yangın ihbarı gelince üst turu getiren gölü saniyelerle kaçırdı

Hırvatistan'ın Rusya ile karşılaştığı çeyrek final karşılaşmasının normal süresi ve uzatmaları eşitlikle bitince maç penaltılara gitti. Penaltılara giden maçı izleyenler arasında Hırvatistan itfaiyecileri de vardı. Hırvatistan'ı bir üst tura taşıyacak olan penaltı atışına tam gelindiğinde ise yangın ihbarı geldi ve itfaiyeciler ışık hızında olaya müdahale etmeye gitti. İtfaiyeciler binadan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra ise bir üst turu getiren penaltı golü geldi. İşte sosyal medyada büyük ilgi gören o anlar...
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