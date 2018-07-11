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Hırvat itfaiyeciler yangın ihbarı gelince üst turu getiren gölü saniyelerle kaçırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2018 21:17 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'nde çeyrek final karşılaşmasında Hırvatistan ve Rusya karşı karşıya gelmişti. Maçı izleyen Hırvat itfaiyeciler yangın ihbarı gelince penaltı golünü kaçırdı.

Hırvatistan'ın Rusya ile karşılaştığı çeyrek final karşılaşmasının normal süresi ve uzatmaları eşitlikle bitince maç penaltılara gitti. Penaltılara giden maçı izleyenler arasında Hırvatistan itfaiyecileri de vardı. Hırvatistan'ı bir üst tura taşıyacak olan penaltı atışına tam gelindiğinde ise yangın ihbarı geldi ve itfaiyeciler ışık hızında olaya müdahale etmeye gitti. İtfaiyeciler binadan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra ise bir üst turu getiren penaltı golü geldi. İşte sosyal medyada büyük ilgi gören o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kupası hırvatistan-rusya itfaiye yangın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Harikasınız. böyle kritik görevi olup, böyle sorumluluk sahibi kişilere hastayım.
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