Horasan’da altı ayaklı, iki çeneli, iki dilli kuzu dünyaya geldi

Horasan merkeze 20 kilometre mesafede bulunan Kırk Gözeler köyünde, besici ikiz koyunlarından biri, altı ayaklı, iki çeneli iki dilli, kuyruğu olmayıp ayakları ters ve bağırsakları dışarıda bir kuzu dünyaya getirdi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaş, hayatında ilk defa böyle bir kuzuyla karşılaştığını söyledi.
Besici vatandaş, "Kuzu, hayvanlarımın içinde öylece kalsın. Kuzu, 2 gün önce dünyaya geldi. İlk gördüğüm zaman hayret ettim. Köydekilere söyledim, duyanlar hemen gelip baktılar. 6 ayaklı, iki çeneli, iki dilli, kuyruğu olmayan bir kuzu hayatımda bu zamana kadar görmedim. İlk defa böyle bir kuzu görüyorum" dedi. Kuzunun yaşadığı öğrenildi. (İHA)
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