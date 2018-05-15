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Horoza kafa tutan keklik kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 15.05.2018 09:59 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir vatandaşın evinde beslediği keklik ile horozun kavga etmesi görenleri şaşkına çevirdi. Horoza kafa tutan keklik, horoz kaçana kadar mücadelesinden vazgeçmiyor. Vatandaşın evinde beslediği kekliğin dışarı çıkıp horozla kavga etmesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyünde ikamet eden Mehmet Şirin Varol adında bir vatandaş aylardır beslediği kekliği dışarı çıkardığında diğer hayvanlara saldırdığını gördü. Keklik her dışarı çıktığında tavuk ve horozlarla kavgaya tutuştu. Kekliğin tavuk ve horozlarla kavga ettiğini gören vatandaş cep telefonu ile kavgayı saniye saniye kaydetti.

Dışarı çıktığında horoza kafa tutan keklik bir süre sürdürdüğü kavgadan galip geldi. Kekliğin ısrarla saldırdığı horoz bir süre dayandıktan sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Bu olayı cep telefonuna çeken Mehmet Şirin Varol, "Geçen yıl pancara gittiğimiz yaylada bir yumurta gördüm, o yumurtayı eve getirip tavukların altına bıraktım. Bir süre sonra o yumurtadan keklik çıktı. Keklik tavuklardan ayrı yaşamaya çalıştı. Yaklaşık bir oldu. Böyle sakin tavırları vardı ama horozları görünce kavga ediyor. Bize de saldırıyor. Kaç defa doğaya salmamıza rağmen gidip akşam tekrar geliyor. Telefonla çekim yaparken paylaşım yaptım herkes paylaşarak beğendi" dedi.

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horoz keklik şırnak

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