Horoza kafa tutan keklik kamerada

Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyünde ikamet eden Mehmet Şirin Varol adında bir vatandaş aylardır beslediği kekliği dışarı çıkardığında diğer hayvanlara saldırdığını gördü. Keklik her dışarı çıktığında tavuk ve horozlarla kavgaya tutuştu. Kekliğin tavuk ve horozlarla kavga ettiğini gören vatandaş cep telefonu ile kavgayı saniye saniye kaydetti.
Dışarı çıktığında horoza kafa tutan keklik bir süre sürdürdüğü kavgadan galip geldi. Kekliğin ısrarla saldırdığı horoz bir süre dayandıktan sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
Bu olayı cep telefonuna çeken Mehmet Şirin Varol, "Geçen yıl pancara gittiğimiz yaylada bir yumurta gördüm, o yumurtayı eve getirip tavukların altına bıraktım. Bir süre sonra o yumurtadan keklik çıktı. Keklik tavuklardan ayrı yaşamaya çalıştı. Yaklaşık bir oldu. Böyle sakin tavırları vardı ama horozları görünce kavga ediyor. Bize de saldırıyor. Kaç defa doğaya salmamıza rağmen gidip akşam tekrar geliyor. Telefonla çekim yaparken paylaşım yaptım herkes paylaşarak beğendi" dedi.
Selahattin Demirtaş için flaş talep
Afganistan'da Taliban Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdi
Kayıp uçakla ilgili korkunç iddia: Yolcular kabinde öldürüldü
Son dakika! Deniz Kuvvetleri'ne operasyon! Kritik isimler gözaltına alınıyor
Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı
İzindeki kadın polis, gaspçıya rastlayınca...
Gazze'de katliam! Dünya bu karelerle izledi
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum