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Horozun köpek karşısındaki zor anları

İLGİNÇ HABERLER | 21.01.2018 21:03 | Son Güncelleme 11 saat önce

Sokak köpeğini temizlemeye çalışan horoz, köpeğin işi oyuna çevirmesiyle zor anlar yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
köpek horoz

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