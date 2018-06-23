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Hortum ahır çatılarını böyle uçurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 23.06.2018 17:31 | Son Güncelleme

Edirne’de, dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum bazı ahırların çatılarını uçurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Edirne’nin Havsa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum, bazı çiftlik evlerinin çatılarını uçurdu. Bir çiftçi tarafından anbean görüntülenen hortum anı, yaşanan faciayı gözler önüne serdi. Hortumun etkili olduğu bölgedeki çiftlik evleri ve ahırlarda herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne hortum

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