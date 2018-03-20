Hurdaya dönen arabadan burunları bile kanamadan çıktılar

Çin'de gerçekleşen trafik kazasında tır ile bariyerler arasında sıkışan araç adeta tuzla buz oldu. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kazada, tanınmayacak hale gelen araçtan yürüyerek çıkan 3 kişiyi görenler gözlerine inanamadı. İşte o görüntü.