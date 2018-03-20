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Hurdaya dönen arabadan burunları bile kanamadan çıktılar

İLGİNÇ HABERLER  | 20.03.2018 10:35 | Son Güncelleme

Çin'de gerçekleşen trafik kazası güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, feci kazada 3 kişinin arabadan sağ olarak çıkması mucize olarak değerlendirildi.

Çin'de gerçekleşen trafik kazasında tır ile bariyerler arasında sıkışan araç adeta tuzla buz oldu. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kazada, tanınmayacak hale gelen araçtan yürüyerek çıkan 3 kişiyi görenler gözlerine inanamadı. İşte o görüntü.

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Kaza çin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Otobüste Pamukkale mi yazıyor ben mi yanlış görüyorum?
arkadan gelen otobüse bakın. pamukkale firması çinde de var galiba :)
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