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İBB İstanbul'un fethinin videosunu yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2018 09:08 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un fethinin 565. yılı nedeniyle bir video hazırladı. Merhum Başbakanlardan Adnan Menderes ve Turgut Özal’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yer verilen video büyük ilgi topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un fethinin 565. yılı nedeniyle bir video hazırladı. Merhum Başbakanlardan Adnan Menderes ve Turgut Özal’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yer verilen video büyük ilgi topladı.

İstanbul’un fethinin 565. yılı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir video hazırladı. Fethin canlandırıldığı videoda merhum Başbakanlardan Adnan Menderes ve Turgut Özal’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da yer verildi. Liderlere yer verilen video kısa sürede büyük beğeni aldı.

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