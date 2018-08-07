İETT şoförü, otobüse binen yolcuları kolonyayla karşıladı

Otobüse binen yolcuları kolonyayla karşılayan İETT şoförü izleyenleri kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.
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