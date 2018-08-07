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İETT şoförü, otobüse binen yolcuları kolonyayla karşıladı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüdeki şoförü izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Otobüse binen yolcuları kolonyayla karşılayan İETT şoförü izleyenleri kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
otobüs şoförü İETT kolonya

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