İğneye iplik takmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Bir Twitter kullanıcısı Jack Bick, bir ipi iğneden nasıl kolayca geçirdiğini gösteren bir video paylaştı. Görüntüde avucuna ipliği yerleştiren Bick, iğnenin üst kısmını avucunda sürterek ipin iğne deliğine geçmesini sağlıyor. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntü büyük ilgi gördü.

Kimileri bunu yapamadığını iddia etse de şimdiye kadar bunu bilmiyor olmanın eksik olduğunu söyleyen kullanıcılar da yer aldı. Bu işlemi yaparken ellerin temiz ve kuru olması gerektiği bilgisi de verildi.