İğneye iplik takmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Bir Twitter kullanıcısı Jack Bick, bir ipi iğneden nasıl kolayca geçirdiğini gösteren bir video paylaştı. Görüntüde avucuna ipliği yerleştiren Bick, iğnenin üst kısmını avucunda sürterek ipin iğne deliğine geçmesini sağlıyor. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntü büyük ilgi gördü.
Kimileri bunu yapamadığını iddia etse de şimdiye kadar bunu bilmiyor olmanın eksik olduğunu söyleyen kullanıcılar da yer aldı. Bu işlemi yaparken ellerin temiz ve kuru olması gerektiği bilgisi de verildi.
Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var
İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü bu kez ABD'den geldi
Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi
Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum