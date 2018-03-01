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İğneyle camı delen adam görenleri hayrete düşürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2018 08:01 | Son Güncelleme

İğneyle camı delen adam görenleri hayrete düşürdü.

Eline aldığı iğneyi sert bir şekilde yakın mesafedeki cama fırlatan adam, camı delip arkasındaki balonu patlatmayı başarıyor. Ağır çekimde kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Anahtar Kelimeler:
CAM iğne

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Camı delmemiş kırmış.
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