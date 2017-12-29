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İki bina yerle bir oldu: O anlar kamerada!

İLGİNÇ HABERLER | 29.12.2017 10:22 | Son Güncelleme 4 saat önce

Amerika’da yurt binası patlatıldı. O anlar kameraya yansıdı. Nebraska Üniversitesi’nde 1963 yılında inşa edilen ve eskidiği için artık kullanışlı olmayan iki yurt uzmanların hazırladığı dinamitlerle kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Tüm güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından gerçekleştirilen patlamayla binalar yerle bir oldu. Patlama anı ise bir öğrencinin kamerasına anbean yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
bina yıkılma Amerika Birleşik Devletleri

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