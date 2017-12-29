İki bina yerle bir oldu: O anlar kamerada!

Amerika’da yurt binası patlatıldı. O anlar kameraya yansıdı. Nebraska Üniversitesi’nde 1963 yılında inşa edilen ve eskidiği için artık kullanışlı olmayan iki yurt uzmanların hazırladığı dinamitlerle kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Tüm güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından gerçekleştirilen patlamayla binalar yerle bir oldu. Patlama anı ise bir öğrencinin kamerasına anbean yansıdı.