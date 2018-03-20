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İki hafta göremediği dostunu gören köpekten muhteşem karşılama

İLGİNÇ HABERLER  | 20.03.2018 09:49 | Son Güncelleme

İki hafta göremediği dostunu gören köpekten muhteşem karşılama

2 hafta göremediği insan dostuna kavuşunca sevinçten havalara uçan Oliver isimli Golden cinsi köpek izleyenleri gülümsetiyor.

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Anahtar Kelimeler:
köpek Karşılama sevgi

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