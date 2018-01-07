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İki motorcunun hayatını kaybettiği kaza kask kamerasında

İLGİNÇ HABERLER | 07.01.2018 21:02 | Son Güncelleme 8 saat önce

Mersin'de meydana gelen ve 2 motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülere göre, tali yoldan birden çıkan tır 2 gencin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Hayatını kaybeden gencin aileleri, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ancak mahkemenin serbest bıraktığı tır şoförünün tutuklanmasını istiyor. Edinilen bilgiye göre kaza, 25 Kasım 2017 tarihinde Mersin'in Yenişehir ilçesindeki 34. Cadde’de meydana geldi. Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcusu olan Yunus Emre Karan ile yakın arkadaşı Abidin Gül, motosikletleriyle dolaşmaya çıktı. Karan ve Gül yönetimindeki motosikletler, tali yoldan çıkan tıra çarptı. Kazanın ardından Yunus Emre Karan olay yerinde hayatını kaybederken, Abidin Gül ise ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gül, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan tır şoförü ise savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak mahkeme şahsın serbest bırakılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin trafik kazası motosiklet kazası

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