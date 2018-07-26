İlgi göremeyen köpeğin yaptığına bakın

Sevimli köpek kimseden beklediği ilgiyi göremeyince kendi başının çaresine baktı. Tenis topuyla oyun oynarken yaptıkları izleyenleri güldürdü.
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