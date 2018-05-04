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İlginç objeleri dengede tutarak izleyenleri şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 04.05.2018 23:19 | Son Güncelleme

İlginç objeleri dengede tutan Rocky Byun isimli adam izleyenleri şaşkına çevirdi.

Rocky Byun isimli bu adam denge konusunda master seviyesine ulaşmış bir kişi. İlginç objeleri dengede tutma konusunda eline kimse su dökemez!

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Anahtar Kelimeler:
denge sosyal medya rocky byun

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