HABER

İlginç şaka! Nereye kaçacağını şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2018 21:54 | Son Güncelleme

Görüntüdeki kişiler çitayı şaka malzemesi olarak böyle kullandı.

Arapların evcil hayvan olarak seçimleri her zaman insanları şaşırtmıştır. Buradaki evcil hayvan ise bir çita ve arkadaş ortamında şaka malzemesi olarak kullanılıyor.

Tüm siyasi partilere 24 Haziran seçimi çağrısı!Tüm siyasi partilere 24 Haziran seçimi çağrısı!
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şaka çita arap

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

24 Haziran seçimleri için Mediar Analiz anket sonuçları yayınlandı! İşte çarpıcı sonuçlar...

24 Haziran seçimleri için Mediar Analiz anket sonuçları yayınlandı! İşte çarpıcı sonuçlar...

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğrama makinesine düşen adamın feci ölümü kamerada

Doğrama makinesine düşen adamın feci ölümü kamerada

Jamaika'da bayrak yarışında ters yöne koşan minik, izleyenleri kahkahaya boğdu

Jamaika'da bayrak yarışında ters yöne koşan minik, izleyenleri kahkahaya boğdu

Hayat kurtaran kaza kamerada

Hayat kurtaran kaza kamerada

10 ay sonra ilk defa destek almadan yürüyen kadından kavalyesine müthiş sürpriz

10 ay sonra ilk defa destek almadan yürüyen kadından kavalyesine müthiş sürpriz

Suyuna tuz atılan damat ters köşe oldu

Suyuna tuz atılan damat ters köşe oldu

Masasına konan kargayla yemeğini paylaşan güzel insan

Masasına konan kargayla yemeğini paylaşan güzel insan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.