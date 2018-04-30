İlginç şaka! Nereye kaçacağını şaşırdı

Arapların evcil hayvan olarak seçimleri her zaman insanları şaşırtmıştır. Buradaki evcil hayvan ise bir çita ve arkadaş ortamında şaka malzemesi olarak kullanılıyor.
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