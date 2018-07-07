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İlginç Video! Uzun süre bakınca fark ediliyor

İLGİNÇ HABERLER  | 07.07.2018 15:11 | Son Güncelleme

Kedi görüntüleri paylaşan sayfada, “insan yüzünü” andıran yüz ifadelerine sahip kedinin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını çok şaşırttı.

Sosyal medyada yayımlanan bir kedi görüntüsü kullanıcılar tarafından ilgi gördü. Kullanıcılar şaşkınlıklarını yorumlarda belirtirken, birçok kişi kedinin ifadelerinin insan yüzünü andırdığını söyledi. Kimi kullanıcılar görüntülerin gerçek olmadığını söylerken, kimi kullanıcılar gözlerine inanamadıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
kedi insan yüzü

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