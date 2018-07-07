İlginç Video! Uzun süre bakınca fark ediliyor

Sosyal medyada yayımlanan bir kedi görüntüsü kullanıcılar tarafından ilgi gördü. Kullanıcılar şaşkınlıklarını yorumlarda belirtirken, birçok kişi kedinin ifadelerinin insan yüzünü andırdığını söyledi. Kimi kullanıcılar görüntülerin gerçek olmadığını söylerken, kimi kullanıcılar gözlerine inanamadıklarını ifade etti.



