HABER

İlk defa bovling oynayan adam öyle bir şey yaptı ki!

İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2018 12:04 | Son Güncelleme

İlk defa bovling oynayan adam öyle bir şey yaptı ki!

Afganistan'da amatör kameraya kaydedildiği bilgisi verilen görüntülerde bovling oynayan adam öyle bir şey yaptı ki herkes şaştı kaldı. Şişeleri devirmek için fırlattığı topun kontrolünü ayarlayamayınca, bovling topu tavanı kırdı.

Tavanda bulunan döşemeyi delen bovling topu yere düşerken o anlarda yaşanan şaşkınlık amatör kameraya böyle yansıyor.

Kabil'de patlama! Çok sayıda ölü varKabil'de patlama! Çok sayıda ölü var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan bovling

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cep telefonu yüzüne patladı

Cep telefonu yüzüne patladı

Hatice Teyze paylaşım rekoru kırıyor

Hatice Teyze paylaşım rekoru kırıyor

Patenci gençlerin kıl payı ölümden döndüğü anlar kamerada

Patenci gençlerin kıl payı ölümden döndüğü anlar kamerada

Kağıt toplayıcısı kızın yardımına simitçi koştu

Kağıt toplayıcısı kızın yardımına simitçi koştu

Kadınların güldüren kaza kritiği kamerada

Kadınların güldüren kaza kritiği kamerada

Sokak ortasında hayrete düşüren göz muayenesi

Sokak ortasında hayrete düşüren göz muayenesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.