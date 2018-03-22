İlk defa bovling oynayan adam öyle bir şey yaptı ki!

Afganistan'da amatör kameraya kaydedildiği bilgisi verilen görüntülerde bovling oynayan adam öyle bir şey yaptı ki herkes şaştı kaldı. Şişeleri devirmek için fırlattığı topun kontrolünü ayarlayamayınca, bovling topu tavanı kırdı.

Tavanda bulunan döşemeyi delen bovling topu yere düşerken o anlarda yaşanan şaşkınlık amatör kameraya böyle yansıyor.