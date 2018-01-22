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İlk defa duyan bebeklerin inanılmaz tepkisi

İLGİNÇ HABERLER | 22.01.2018 20:47 | Son Güncelleme 11 saat önce

Doğuştan işitme engelli bu çocuklar teknolojinin yardımıyla ilk defa duyuyorlar. İşte o muhteşem anlar...

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Anahtar Kelimeler:
bebek işitme engelli

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