HABER

İlk kez araba süren Kastamonulu Teyze kahkahaya boğuyor

İLGİNÇ HABERLER | 28.12.2017 11:42 | Son Güncelleme 4 saat önce

Hayatında ilk kez şoför koltuğuna geçen Kastamonulu teyzemizin araba sürmeyi öğrenirken kayda alınan görüntüleri izleyenleri kırıp geçiriyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Teyze araba

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

En düşük memur maaşı 2.857 lira

En düşük memur maaşı 2.857 lira

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kartalın yılanı avladığı anlar böyle görüntülendi

Kartalın yılanı avladığı anlar böyle görüntülendi

Giden arabadan inip Ankara havası oynadı, bagaja binip göbek attı

Giden arabadan inip Ankara havası oynadı, bagaja binip göbek attı

Toprak kayması ile uçurumdan denize düşen adam kamerada

Toprak kayması ile uçurumdan denize düşen adam kamerada

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk, aracın üzerine düşüp takla attı

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk, aracın üzerine düşüp takla attı

İntihar etmeden önce son isteği her şeyi değiştirdi

İntihar etmeden önce son isteği her şeyi değiştirdi

Küçük çocuğa uçan tekme atan adam hayatının dayağını yedi!

Küçük çocuğa uçan tekme atan adam hayatının dayağını yedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.