İlk kez şelale gören adamdan yeni video.

'İlk defa şelale gören adam' ikinci videosu ile sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

'İlk defa şelale gören adam' bu sefer de ikinci videosu ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Elazığ'da bulunan tarihi Palu Köprüsü'nde çekilen görüntülerde, sosyal medyanın yeni fenomeni performansıyla izleyenleri yine kendine hayran bıraktı.