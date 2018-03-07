İlkokul öğretmen ve öğrencilerinden Afrin klibi

Gaziantep'te bulunan Dr. Cemil Karslıgil ilkokulunda Afrin'de Kahramanca mücadele eden Mehmetçiğe destek için vatan ve bayrak klibi çekti. Klipte ise okul Müdürü Abdullah Karaoğlu, okul öğretmenleri, öğrencileri, kantinci, hizmetlileri ve öğrenci velilerinin de yer aldığı geniş bir kadro yer aldı. Klipte vatan ve bayrakm sevgisini ifade eden her bir mısrayı bir kişi okudu. Toplamda bin 200 öğrenci, 40 öğretmenin yanı sıra hizmetli, okul kantin görevlileri ve velilerin de yer aldığı bin 400 kişi oynarken, klibin çekimleri 3 günde tamamlandı.

Klip ile ilgili çok olumlu tepkiler aldıklarını belirten Okul Müdürü Abdullah Karaoğlu, "Afrin'de düzenlenen Zeytin dalı Harekatı'nı yürüten kahraman askerlerimiz ve polislerimiz için klip çekmek istedik. Bir nebze de olsa, askerimize, polisimize, destek olarak, moral vermek istedik. Ayrıca şehitlerimizi de unutmadığımızı ve unutmayacağımızı göstermek istedik" diye konuştu