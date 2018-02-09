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İllüzyon gösterisiyle insanların aklını başından aldı

İLGİNÇ HABERLER | 09.02.2018 22:15 | Son Güncelleme

İllüzyon dünyasının en başarılı isimlerinden olan Paul Vu, hileleriyle binlerce insanı kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

İllüzyon dünyasının en başarılı isimlerinden olan Paul Vu, hileleriyle binlerce insanı kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Yaptığı hilelerle insanların aklını başından alan Paul Vu'nun o anlarını izliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
paul vu illüzyon

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