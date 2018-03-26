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İnadın bedeli çok ağır oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2018 19:34 | Son Güncelleme

Trafikte araçları zor duruma sokan sürücü önüne geçmek istediği sürücüyle burun buruna gelince olanlar oldu.

Sıkışık trafikte araçları zor duruma sokan sürücü önüne geçmek istediği sürücüyle burun buruna gelince olanlar oldu. Uyanık şoföre yol vermek istemeyen sürücü inadını sürdürünce takla attı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik Kaza

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