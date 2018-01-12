İnanılmaz görüntü: Muhabirin yanına bomba düştü

Suriye'nin İdlib kentinde muhabirin birkaç metre yanına düşen bomba mucizevi bir şekilde patlamadı.

Yayınlanan görüntülerde bir bombardıman esnasında görevini yapmaya çalışan muhabirin ve kameramanın hemen yakınına havadan gelen bir bomba düşüyor. Büyük bir korkunun yaşandığı o anlarda şans eseri bomba patlamıyor ve muhabir mucizevi şekilde kurtuluyor. İşte o görüntü...