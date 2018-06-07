HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İnanılmaz görüntü! Öldü sanılan bebek 8 saat sonra kurtarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.06.2018 20:42 | Son Güncelleme

Yeni doğan bebek öldü diye toprağa gömüldü 8 saat sonra canlı olarak kurtarıldı.

Brezilya'da çekildiği ortaya çıkan görüntülerde yeni doğmuş bir bebek toprağın altından canlı olarak kurtarılıyor.

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Adana'da sıcak bunu da yaptırdıAdana'da sıcak bunu da yaptırdı
Yaşlı adamı sırtına alarak karşıya geçirdiYaşlı adamı sırtına alarak karşıya geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek brezilya

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Tarsus mitinginde tarihi gaf! Turgut Özal'ı referans gösterdi ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Tarsus mitinginde tarihi gaf! Turgut Özal'ı referans gösterdi ama...

Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!

Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da sıcak bunu da yaptırdı

Adana'da sıcak bunu da yaptırdı

Yaşlı adamı sırtına alarak karşıya geçirdi

Yaşlı adamı sırtına alarak karşıya geçirdi

Suudi Arabistan'daki defile hayrete düşürdü

Suudi Arabistan'daki defile hayrete düşürdü

Sokak ortasında takla atan genç, vatandaşı perişan etti

Sokak ortasında takla atan genç, vatandaşı perişan etti

Vahşi timsah böyle saldırdı

Vahşi timsah böyle saldırdı

Nehirdeki fili kızdıran turistlere kötü sürpriz

Nehirdeki fili kızdıran turistlere kötü sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.