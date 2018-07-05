İnanılmaz kaza kamerada!

Çin’de akılalmaz bir kaza yaşandı. Manevra yapan kamyonun arka kapısı savrularak açıldı. Açılan kapı karşı şeritten gelen motosikletli şahsın yüzüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle baygınlık geçirerek direksiyonun üzerine yığılan adam çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılırken kaza anı anbean kameraya yansıdı.
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