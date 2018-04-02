İnanılmaz olay! Evin havuzundan timsah böyle çıkarıldı

Florida’nın Nokomis bölgesinde bir evin yüzme havuzunda Alligatoridae familyasına ait bir timsah türü olan aligator bulundu. Ev sahipleri yüzme havuzlarındaki timsahı görünce panikle polisi aradı. Polis ekipleri ile olay yerine gelen bir avcı iple timsahı çekerek havuzdan çıkardı. Sarasota County polisi, sosyal medyada timsahın havuzdan çıkarılma anını gösteren bir video ile fotoğraflar yayınladı.
Amerika aligatörü, ABD’nin Kuzey Karolina, Güney Karolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisiana, Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde bulunuyor. Sulak alanda yaşayan hayvanların evlere girdikleri görülebiliyor.
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