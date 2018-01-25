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İnanılmaz olay! Küvetten drone yaptılar

İLGİNÇ HABERLER | 25.01.2018 20:21 | Son Güncelleme 27 dakika önce

The Real Life Guys ekibi, daha önce karada ve suda kullandıkları küveti şimdi havaya çıkartmışlar. Pervaneler yardımıyla havalanan küvet insan taşıyan bir drone'a dönüştürülmüş.

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Anahtar Kelimeler:
küvet drone The Real Life Guys

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