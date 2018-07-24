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İngiliz Kraliyet Muhafızı, Çinli kadını böyle itti

İLGİNÇ HABERLER  | 24.07.2018 17:15 | Son Güncelleme

Fotoğraf çektirmek için çizgiyi geçen Çinli kadın, İngiliz Kraliyet Muhafızı tarafından itildiği görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yasak alanda fotoğraf çektirmek isteyen Çinli kadın, İngiliz Kraliyet Muhafızı tarafından itildi. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiliz Kraliyet Muhafızı çinli kadın

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