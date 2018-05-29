İngiltere: Ölüme meydan okunan peynir yarışında rekor geldi

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde her yıl gerçekleşen ve ölüme meydan okunan peynir yuvarlama yarışında bu yıl tüm zamanların rekoru kırıldı. Chris Anderson 14 yılda katıldığı yarışlarda toplam 22 peynir yakalayarak bu alandaki rekoru ele geçirdi. 30 yaşındaki rekortmen peynir kovalayıcısı, son yarış sonrası, "Artık kanıtlayacak bir şey kalmadı. Mutluyum." dedi.

Her yıl düzenlenen ve büyük ilgi çeken yarış toplanan binlerce kişi Gloucester peynirinin 50 derecelik eğimden aşağı bırakılması ile nefeslerini tuttu. 3.6 kilogram ağırlığındaki peynir bayırdan aşağı yuvarlanırken 110 kilometre hıza ulaşıyor. Rekortmen Anderson, 2005 yılındaki bir yarış sırasında bileğini kırmış, 2010 yılında ise böbreklerini zedelemişti. Her yıl en az 40 yarışmacının katıldığı etkinlik yüzyıllardır devam ediyor.

