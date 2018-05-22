İnşaat işçilerinin ölümle dansı

Malezya'nın başkenti ve en kalabalık şehri Kuala Lumpur'da çekilen inşaat işçilerinin görüntüleri hayrete düşürdü. Bir gökdelenin inşaatında kaydedilen görüntülerde, inşaat işçilerinin adeta ölümle dans ettiği anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı çalışmada işçilerin herhangi bir korkularının olmadığı da görüldü. İzlemesi bile heyecan veren bu görüntülerde en ufak bir hatanın bile ölümle sonuçlanacağı bilindiği halde önlem almadan çalışan işçiler böyle görüntülendi.

