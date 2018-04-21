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İnşaat işçilerinin tehlikeli inişleri kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 21.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

İstanbul’da kontrolsüz bir şekilde binanın dış cephesine kurulan inşaat iskelesinden aşağı inen işçiler yürekleri ağızlara getirdi. İşçilerin rahat bir şekilde inmesi görenleri hayrete düşürürken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’da 6 katlı binanın dış cephe düzenlemesinde çalışan işçilerin hiçbir tedbir almadan inşaat iskelesinden aşağı inmesi yürekleri ağızlara getirdi. İşçilerin rahat bir şekilde hızla indiğini gören vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkına döndü.

İşçilerin hayatlarını hiçe sayarak kontrolsüz bir şekilde ve çok hızlı olarak demirlerden aşağı inmesi korkuya neden oldu. Yaşanan bu olayda neyse ki bir kaza yaşanmazken işçiler sağ salim bir şekilde aşağıya inmeyi başardı. Yaşanan bu korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul inşaat tehlike

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