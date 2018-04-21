İnşaat işçilerinin tehlikeli inişleri kamerada

İstanbul’da 6 katlı binanın dış cephe düzenlemesinde çalışan işçilerin hiçbir tedbir almadan inşaat iskelesinden aşağı inmesi yürekleri ağızlara getirdi. İşçilerin rahat bir şekilde hızla indiğini gören vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkına döndü.
İşçilerin hayatlarını hiçe sayarak kontrolsüz bir şekilde ve çok hızlı olarak demirlerden aşağı inmesi korkuya neden oldu. Yaşanan bu olayda neyse ki bir kaza yaşanmazken işçiler sağ salim bir şekilde aşağıya inmeyi başardı. Yaşanan bu korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (İHA)
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