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İnşaat işçisi isyan etti: 1 torba çimento neden 50 Kilo, 25 kilo olsun!

İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

İnşaat işçisi, bir torba çimentonun neden 50 kilo olduğunu sorguladığı esnada, arkadaşı da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bizi de düşünün diyen inşaat işçisi çimento torbasının neden 50 kilo olduğunu sorguluyor. 50 kilo yerine 25 kilo olsun diyen inşaat işçisinin haklı isyanını dinliyoruz...

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Anahtar Kelimeler:
inşaat işçisi sosyal medya

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