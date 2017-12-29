HABER

İnşaat işçisinin ölümle dansı kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 29.12.2017 14:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

Bostancı’da 15 katlı bir binada çalışma yapan inşaat işçisinin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağızlara getirdi. İnşaat işçisinin kontrol çalışması başka bir işçi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yaşanan iş kazaları ve ölümlere rağmen hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçilere bir yenisi daha eklendi. Kadıköy Bostancı’da 15 katlı binada kontrol çalışması yapan inşaat işçisinin tedbir almadan çalışması görenleri hayrete düşürdü.

Kendisini bir yere bağlamadan metrelerce yüksekteki tahtanın üzerinde adeta ölümle dans eden inşaat işçisinin, rahat tavırları dikkat çekti. İnşaat işçisinin bu yürekleri ağızlara getiren çalışması bir inşaat işçisi tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, arkadaşı "Bana 100 milyar verseler çıkmam" dedi. (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy inşaat istanbul

En Çok Okunan Haberler

2018'de asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı başladı

2018'de asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı başladı

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Alper Potuk fena yakalandı

Alper Potuk fena yakalandı

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt

Göl canavarı ortaya çıktı!

Göl canavarı ortaya çıktı!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
İNSAN CANI UCUZ DEMEK Kİ
Yazıklar olsun gerçekten dünya kadar maaş alıyolar iş ciddiyeti sıfır kimsenin işine saygısı kalmamış
Ovatandaş oradan üşüp geberince ,hemen ,işverenine,bina yöneticisine,sorumluluğu olmayan bir sürü insana fatura kesersiniz,beton kafalı bu tipler emniyetten anlamaz.
Diğer Haberler
Yaramaz kedinin x-ray cihazı ile imtihanı

Yaramaz kedinin x-ray cihazı ile imtihanı

1977 yılından Türkiye görüntüleri

1977 yılından Türkiye görüntüleri

Soğukta kalan köpeği eve alan koca yürekli bebek

Soğukta kalan köpeği eve alan koca yürekli bebek

Denizde görülen "yaratık" kafaları karıştırdı

Denizde görülen "yaratık" kafaları karıştırdı

İki bina yerle bir oldu: O anlar kamerada!

İki bina yerle bir oldu: O anlar kamerada!

Kemoterapi servisinde doktor Kerimoğlu zeybeği oynadı

Kemoterapi servisinde doktor Kerimoğlu zeybeği oynadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.