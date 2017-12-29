İnşaat işçisinin ölümle dansı kamerada

Yaşanan iş kazaları ve ölümlere rağmen hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçilere bir yenisi daha eklendi. Kadıköy Bostancı’da 15 katlı binada kontrol çalışması yapan inşaat işçisinin tedbir almadan çalışması görenleri hayrete düşürdü.
Kendisini bir yere bağlamadan metrelerce yüksekteki tahtanın üzerinde adeta ölümle dans eden inşaat işçisinin, rahat tavırları dikkat çekti. İnşaat işçisinin bu yürekleri ağızlara getiren çalışması bir inşaat işçisi tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, arkadaşı "Bana 100 milyar verseler çıkmam" dedi. (İHA)
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