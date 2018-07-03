İnsan yüzlü domuz görenleri şaşkına çevirdi

Sosyal medyada yayınlanan insan yüzüne benzer yüzü olan domuz yavrusunun görüntüsü izleyenleri dehşete düşürdü. Çin'de dünyaya gelen yeni doğmuş domuz yavrusunun yüzünün insan yüzü gibi olduğu tespit edildi. Bu ilginç görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
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