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İnsan yüzlü domuz görenleri şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2018 10:32 | Son Güncelleme

İnsan yüzlü domuz tespit eden kişiler onun görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştı, korkunç görüntü görenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada yayınlanan insan yüzüne benzer yüzü olan domuz yavrusunun görüntüsü izleyenleri dehşete düşürdü. Çin'de dünyaya gelen yeni doğmuş domuz yavrusunun yüzünün insan yüzü gibi olduğu tespit edildi. Bu ilginç görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çin domuz

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